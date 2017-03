PFC-Juvisy, le nouveau club parisien est né, sans nom ni logo

Dans : Info.

Ce dimanche à Bondoufle, avant le match de football féminin entre Juvisy et Saint-Etienne, les présidents des clubs du Paris FC et de Juvisy ont officialisé leur fusion qui sera effective en fin de saison.

Pas de bouleversements à venir du côté des équipes ou de l’organigramme, la partie féminine du futur club étant largement empruntée à Juvisy, dont l’équipe fanion est en D1 féminine, tandis que l’équipe première masculine se regroupera en National si le Paris FC s’y maintien. Mais pour l’heure, rien n’a été dévoilé concernant le futur nom, le futur logo, les futures ambitions et même le futur stade utilisé pour l’équipe qui rêve cependant toujours de retrouver la Ligue 2 sous les deux ans, histoire de conserver son statut professionnel.

« Il s'agit bien d'une fusion. Ce n'est pas un gros mot quand c'est bien préparé. On discute avec la présidente de Juvisy, Marie-Christine Terroni, depuis un an. C'est Noël Le Graët qui nous a présentés pour que ce rapprochement puisse se faire. Avec les collectivités, nous sommes en bonne voie, l'accord a été confirmé. Il y a encore quelques détails à régler mais l'an prochain, il n'y aura qu'un club. On s'appuiera sur les atouts de deux clubs qui ont pas loin de 50 ans. On va respecter l'identité, l'histoire, la culture et les territoires de deux clubs qui ne vont faire plus qu'un. Le nom, le logo et les maillots sont à l'étude. On va faire en sorte que ça fasse référence à ce qu'ont été les deux clubs jusqu'à présent, pour que tout le monde s'y retrouve », a prévenu le président du Paris FC et du futur club, Pierre Ferracci, qui s’appuiera notamment sur l’ancien manager de Lille et de Rennes Pierre Dreossi pour construire une équipe capable de revenir en Ligue 2.