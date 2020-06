Transferts : Les dates du mercato 2020-2021 fixées par la FIFA

Dans : Info.

La FIFA a fixé les dates du mercato en Europe, pour la France il débutera dans neuf jours.

Sauf changement rapide de situation, les dates du mercato sont désormais fixées en Europe, selon les données les plus récentes fournies par Transfer Matching System, la plateforme électronique mis en place par la FIFA pour valider les transferts dans chaque pays. Pour la France, le mercato d’été débutera le 10 juin et s’achèvera le 1er septembre prochain, tandis que le mercato d’hiver 2021 aura lieu du 2 janvier au 1er février. Dans les pays où les championnats ont ou vont reprendre, l’Angleterre va s’aligner sur la Ligue 1, les Anglais ayant décidé il y a plusieurs mois de ne plus stopper leur marché des transferts au mois d’août comme cela était le cas l’an dernier.

Pour l’Espagne, le mercato aura lieu du 1er juillet au 1er septembre, tandis qu’en Allemagne si cette période des transferts commencera le 1er juillet aussi, elle s’achèvera le 31 août. Pour l’instant, l’Italie n’a pas encore fait l’objet d’une officialisation de la part de la FIFA, les autorités italiennes n'ayant pas encore totalement fixé les dates du calendrier de Serie A.