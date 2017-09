L’affaire Valbuena pourrit la vie de Djibril Cissé

Dans : Info.

Freiné par ses problèmes à la hanche, Djibril Cissé n’a pas raccroché les crampons. L’attaquant de 36 ans évolue actuellement à Yverdon-les-Bains (D3 suisse). Insuffisant pour complètement s’épanouir.

En cause, son implication dans l’affaire de la sextape. D’abord innocenté, l’ancien Auxerrois a vu un deuxième juge d’instruction accepter sa mise en examen pour tentative de chantage. Une injustice pour Djibril Cissé, qui affirme avoir aidé Mathieu Valbuena en l’informant de la situation. Mais en attendant le verdict final, le natif d’Arles doit composer avec les conséquences de cette affaire dans son quotidien.

« Cette histoire est ridicule et elle m'a fait du mal, a raconté Djibril Cissé à L’Equipe. Pas mal d'entreprises, par exemple, avec lesquelles j'aurais pu travailler attendent de voir comment cela va se finir. Moi, je sais exactement ce que j'ai fait, Mathieu l'a dit, et les deux escrocs ont aussi affirmé devant le juge que je n'avais rien fait à part prévenir un pote. J'ai toujours assumé mes conneries, dans le foot ou en dehors. Si j'avais fait une connerie, je l'aurais assumée. À part prévenir Mathieu et lui dire de faire attention, je ne vois pas ce que l'on peut me reprocher. »

Djibril Cissé reste serein

« Qu'une histoire comme celle-là, dans laquelle je n'ai rien à voir, vienne un peu entacher l'ensemble de ma carrière, cela m'a fait chier, c'est clair, mais bon, ça commence à se tasser, des choses commencent à sortir et le grand public commence à se faire une autre image. Donc, bon, ça va aller », a rassuré celui qui aimerait que cette affaire « se règle vite. Il le faut. Ceux qui doivent prendre, qu'ils prennent. Et il y en a qui vont prendre. Mais moi, je suis confiant à un million de pour cent », a conclu Djibril Cissé, que Valbuena avait publiquement défendu.