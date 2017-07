Dans : Info, OL, OM, PSG, ASSE, Bordeaux.

Prenant compte des remarques faites par ses lecteurs, Foot01 vient de sortir une toute nouvelle version de son application IOS pour les Iphone et les Ipad. Plus légère et facile à utiliser, cette application est disponible dès maintenaient via une mise à jour ou une nouvelle installation. Vous y retrouverez la totalité de nos articles et la possibilité de les commenter via Disqus.

Cliquer ici, pour installer l'application Foot01 sur un produit Apple