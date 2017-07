Info : Décès de Louis Nicollin

Dans : Info, MHSC.

Victime d’un arrêt cardiaque alors qu’il fêtait ses 74 ans dans un restaurant, Louis Nicollin n’a pas survecu, a fait savoir son club de Montpellier, dont il était le président. Le dirigeant historique de la Paillade est décédé vers 18h00 à l’hôpital Carémeau de Nîmes, lui qui était président de Montpellier depuis 1974, et avait amené son club à la victoire en Coupe de France puis au titre de champion de France.

Président du groupe Nicollin spécialisé dans le nettoyage et le ramassage des déchets, « Loulou » était connu pour sa grande gueule et son franc-parler, qui lui a valu quelques belles polémiques. Malgré un amour sans faille pour sa ville de Lyon et le club de l’OL, Nicollin est surtout l’homme qui a fondé le Montpellier Hérault en l’état actuel, faisant dès 1975 un transfert historique en recrutant Fleudy Di Nallo. Depuis, il n’a eu de cesse d’investir dans le club de foot de la cité héraultaise, connaissant un premier énorme fait de gloire en remportant la Coupe de France en 1990, avant d’acquérir le titre national devant le PSG en 2012. Depuis quelques années, il avait délégué la gestion au quotidien à son fils, Laurent, qui prendra logiquement sa succession dans les jours à venir.