FCN-OM : Graves Incidents en marge du match de Gambardella

Pour son quart de finale de Coupe Gambardella, le FC Nantes avait décidé d’accueillir l’OM dans son stade de la Beaujoire, histoire d’offrir un beau stade et une belle pelouse pour cette affiche.

Si le club provençal s’est imposé 0-1, la fin de rencontre a été marquée par des échauffourées difficilement contenues dans les tribunes, puis une énorme agitation à la sortie du stade. Selon Presse Océan, des « jeunes gens » sont montés sur le toit de la boutique du club pour jeter des canettes et des projectiles, provoquant des échauffourées et une bataille rangée. Les forces de l’ordre sont ensuite intervenues pour disperser les belligérants. Le match avait été ouvert gratuitement au public, et avait réuni près de 6000 spectateurs, visiblement pas tous venus pour voir un match de football.