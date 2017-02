Djibril Cissé quitte définitivement le foot et retrouve déjà du boulot

Dans : Info.

Cette fois c'est définitif, la carrière de footballeur de Djibril Cissé est terminée. L'attaquant de 35 ans n'ayant pas retrouvé de club, comme il l'espérait, après son opération de la hanche, il a décidé de lâcher l'affaire. Et dans la foulée de cette annonce, Yahoo France a annoncé avoir recruté celui qui a connu 41 sélections en équipe de France et dont le compteur restera figé à 96 buts en Ligue 1.

« J’ai aimé être footballeur. Jusqu’à maintenant, le ballon a été toute ma vie. J’aurais aimé poursuivre une carrière interrompue malgré moi mais il me faut admettre aujourd’hui que le football, c’est fini. C’est avec la même passion que je vais entièrement me consacrer à la musique, à la mode et à Yahoo Sport. Je vais m’investir corps et âme dans ma carrière de DJ, de producteur et de consultant ainsi que développer ma marque de vêtements. Merci à tous pour votre soutien. L’aventure continue, une autre vie commence. Un lion ne meurt jamais », a indiqué Djibril Cissé sur…Yahoo. Ce dernier avait débuté chez les pros à l'AJ Auxerre en 1999, puis était passé notamment par Liverpool, l'OM, le Panathinaïkos, la Lazio et enfin Bastia, où il avait fait une première fois ses adieux.