Mex : Gignac et les Tigres champions après un match musclé

Dans : Foot Mondial, OM.

Alors que le Club America et les Tigres de Monterrey avaient fait match nul (1-1) lors du match aller, les deux clubs se sont également neutralisés (1-1 après prolongation) à l'occasion de la finale retour du championnat d'ouverture du Mexique. A cet instant du match, il ne restait plus que huit joueurs du côté du Club America, et neuf du côté des Tigres, dont André-Pierre Gignac, titulaire au coup d'envoi. Preuve que l'on n'a pas rigolé lors de cette rencontre.

Il a donc fallu recourir aux tirs au but et ce sont les Tigres qui ont raflé la mise, le portier du club mexicain écoeurant ses adversaires en arrêtant trois tentatives (1-1, 3 tab à 0). Depuis qu'il a quitté l'OM pour les Tigres lors du mercato 2015, APG10 en est déjà à deux titres nationaux.