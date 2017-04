La FIFA perd 347 ME et accuse Blatter

Dans : Foot Mondial.

Dans son rapport annuel, la FIFA a annoncé une perte record de 369 millions de dollars (347 M€) sur l’année 2016 ! Et l’instance a une idée sur le nom du coupable…

Pour expliquer ces chiffres alarmants, l’organisation mondiale a souligné l’adoption d’une nouvelle norme comptable, mais aussi et surtout les frais liés à la défense de son ancien président Sepp Blatter, suspendu pour corruption. « En 2016, la FIFA a également dû faire face à plusieurs dépenses imprévues, à savoir les frais de justice en lien avec les enquêtes en cours des autorités suisses et américaines », peut-on lire dans le rapport, qui évoquent aussi des « investissements inconsidérés » de la précédente direction, à l’origine de la création du « Musée du Football mondial de la FIFA et l'hôtel Ascot » à Zurich.

Ajoutons à cela « les frais d'organisation du Congrès électif extraordinaire de février 2016 », remporté par Gianni Infantino, et les comptes de la FIFA passent de 1,4 milliard à 1,04 milliard de dollars. Un montant qui pourrait descendre jusqu’à 605 millions de dollars d’ici la fin de l’année 2017. Pas de quoi paniquer puisque le budget devrait revenir à « environ 1.655 milliard de dollars » avant 2018 grâce aux recettes de la prochaine Coupe du monde en Russie.