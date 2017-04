Football for Friendship : 2 jeunes français iront en Russie

Dans : Foot Mondial.

Ce samedi, avait lieu à Taverny la Journée Internationale du Football pour l’Amitié mise en place par Gazprom, sponsor officiel de l’UEFA et de la FIFA, laquelle réunissait 300 personnes de 6 à 77 ans venues fouler les pelouses du Cosmo Taverny. Cette journée de rencontres amicales avait lieu non seulement en France, mais également dans 63 autres pays du monde qui participent à ce programme dont le but est de mettre en valeur le respect des autres cultures et nationalités, l'égalité et un mode de vie sain, tout cela à travers le football.

En France, c'est en présence de Papa Massé Mbaye Fall, gardien de but international bissau-guinéen du Polideportivo Aguadulce, et Patrice Lecornu, ancien international et directeur des centres de formation du PSG et du Red Star, désormais directeur technique du Cosmo Taverny, que s'est déroulée cette journée. A l'issue de ce tournoi français, 2 jeunes footballeurs de 12 ans issus du club de la région parisienne ont été sélectionnés pour représenter la France à Saint-Pétersbourg pour la finale du Football pour l’Amitié : Oscar Leriche est le footballeur de la Blue Team et Grégory Terret sera lui le jeune journaliste présent en Russie. Ils auront la chance de partir en Russie aux côtés de Didier Baisnée, coach du Cosmo Taverny, et ils pourront assister à la finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 début juillet. Ils participeront également, au côté des 63 représentants des autres pays, à la finale du Football pour l’Amitié. Tous les jeunes joueurs de football joueront le rôle de jeune ambassadeur des valeurs fondamentales du projet et se réuniront à Saint-Pétersbourg du 26 juin au 3 juillet lors du Championnat international « Football For Friendship » de 2017 et du Forum international des enfants « Football For Friendship ».