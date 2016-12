Et maintenant, la Chine veut s’offrir... le meilleur arbitre

Dans : Foot Mondial.

Comme l’hiver dernier, la Chinese Super League n’hésitera pas à mettre la main à la poche pour attirer les stars du ballon rond.

D’ailleurs, l’opération a déjà débuté puisque le Shanghai SIPG vient de dépenser 71 millions d’euros pour le transfert d’Oscar. Autant dire que les clubs locaux ont les moyens de convaincre beaucoup de monde, y compris les arbitres !

Selon le Daily Mirror, le championnat chinois s’attaquerait désormais au corps arbitral et voudrait s’offrir Mark Clattenburg. Il faut dire que l’Anglais est un peu la star dans son domaine. Celui qui a arbitré les finales de l’Euro et de la Ligue des Champions en 2016 vient d’être élu meilleur arbitre de l’année aux Globe Soccer Awards. Bien évidemment, il s’agirait plus d’un coup de publicité pour le football chinois, qui a besoin d’attirer les projecteurs.