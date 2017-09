Real Sociedad - Real Madrid : les compos (20h45 sur beIN 1)

Dans : Liga, Foot Europeen.

Compo de la Real Sociedad : Rulli - Odriozola, Llorente, Elustondo, Rodrigues - Illarramendi, Zurutuza, Xabi Prieto - Januzaj, Willian, Canales.

Compo du Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Theo - Casemiro, Modric, Isco - Asensio, Bale, Mayoral.

Pour affronter une équipe de la Real Sociedad en pleine forme, sachant qu'elle a remporté ses trois premiers matchs de Liga, au contraire du Real, qui reste sur deux matchs nuls, Zinédine Zidane doit se passer de plusieurs joueurs majeurs. Cristiano Ronaldo et Marcelo sont suspendus, alors que Kroos, Kovacic et Benzema sont blessés. Par conséquent, l'entraîneur français fait confiance à Theo en défense, Isco au milieu, et Mayoral en attaque. À noter aussi la titularisaion de Varane, de retour de blessure.