Bastia-ASSE : Grosse frayeur pour Pajot, Saint-Ruf voit rouge

À l'image de Fernando Torres cette semaine lors du match entre La Corogne et l’Atlético Madrid, Vincent Pajot a connu une grosse frayeur ce samedi soir... Après avoir reçu un violent coup de pied de Nicolas Saint-Ruf, le milieu de l'ASSE est tombé raide par terre. Si le défenseur de Bastia a logiquement écopé d'un nouveau carton rouge, Pajot, lui, est sorti sur civière en se tenant le visage à la 45e minute de jeu sous les applaudissements de Furiani.

Bastia's Nicolas Saint-Ruf sent off for this very high tackle on Vincent Pajot. Knocked clean out. #ASSE #scb pic.twitter.com/kUPnlS68gU