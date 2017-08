ASSE : Un club propose d'accueillir un indésirable de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato, Nancy, Ligue 2.

L'AS Saint-Etienne a fait signer trois joueurs cette semaine, et à priori les Verts vont encore se renforcer d'ici la fin du mercato afin de répondre à la demande de leur nouvel entraîneur. Mais forcément, l'ASSE ne peut pas entretenir un effectif colossal pendant toute la saison, et donc des joueurs vont devoir partir dans les deux prochaines semaines.

Le grand favori pour un départ rapide n'est autre que Jérémy Clément, qui était déjà mis sur la touche par Christophe Galtier et pour qui la venue d'Oscar Garcia n'a rien changé. Et ce dimanche, L'Est Républicain affirme qu'après Arnaud Nordin, prêté par l'ASSE, Nancy va cette fois s'offrir le milieu de terrain de l'ASSE formé à l'Olympique Lyonnais. Le quotidien régional explique que Jérémy Clément va être libéré de sa dernière année de contrat par l'AS Saint-Etienne et s'engagera dans les prochains jours pour deux saisons avec l'AS Nancy-Lorraine. Même si des questions se posent sur le niveau physique de Clément, qui n'a quasiment pas joué la saison passée avec les Verts, les dirigeants de Nancy semblent prêts à tenter le coup en recrutant un joueur dont l'expérience pourra apporter un vrai plus.