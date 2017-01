ASSE : Soderlund le fait flipper, il propose deux noms au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes dimanche, l'AS Saint-Etienne n'a pas d'autre choix que de recruter en janvier si elle veut rester en haut de l'affiche.

Huitième de Ligue 1 à la trêve hivernale, avec seulement 26 points au total, le club du Forez est un peu à la peine cette saison. Si la défense verte, classée troisième du championnat de France, tient une nouvelle fois la route, l'attaque stéphanoise galère avec seulement 18 buts marqués en... 19 matchs. Ce véritable point faible commence à faire cruellement défaut aux Verts, qui ne disposent pas d'un buteur fiable et efficace. Si Beric fait des merveilles quand il n'est pas blessé, Roux et Soderlund ne sont pas au niveau européen. Et pour combler ce manque, Sainté doit s'activer au mercato. C'est en tout cas l'avis tranché d'Adrien Ponsard, qui souhaite voir Gradel et Hoarau rejoindre le Chaudron en janvier.

« Il faudrait recruter et prendre un latéral et un attaquant. Un gars comme Gradel ferait du bien, ou Hoarau. Devant, on a un vrai souci. Nolan Roux est vaillant, mais il se disperse trop, il manque de lucidité devant la cage. Quant à Söderlund, honnêtement, je n’en peux plus. Il marque deux buts d’attaquant à Anderlecht, le premier de l’épaule et l’autre à bout portant, avec l’aide de la barre, mais je le trouve vraiment emprunté », a expliqué, sur le site But, l'ancien attaquant des Verts, qui estime donc que l'ASSE a besoin de se renforcer en attaque, mais aussi en défense.