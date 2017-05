ASSE : Romeyer dément être informé du départ de Galtier

Dans : ASSE, Ligue 1.

Alors qu'une réunion entre la direction de l'AS Saint-Etienne et Christophe Galtier est prévue ce mardi, Roland Romeyer a fermement démenti être d'ores et déjà informé du départ de l'actuel entraîneur des Verts. Alors que lundi soir L'Equipe affirmait que Galtier avait prévenu ses dirigeants il y a quelques semaines, afin qu'ils puissent préparer sa succession, le co-président a totalement nié cette version des faits.

Pour Roland Romeyer, bien au contraire, Christophe Galtier a demandé et obtenu des changements pour continuer sa carrière de coach à l'ASSE. « Je suis surpris de cette info. Le 22 mars nous avons eu des entretiens individuels. Christophe nous a dit qu’il ne voulait pas faire l’année de trop et c’est pour cela, pour répondre à sa volonté que nous avons engagé des changements au recrutement et à la formation (…) Depuis, Christophe s’implique comme d’habitude dans la préparation de la saison prochaine, la reprise de l’entrainement, les stages. Il nous a fait part de ses souhaits sur les joueurs qu’il souhaite conserver, ceux qui devraient partir », a confié le dirigeant de l’AS Saint-Etienne dans Le Progrès. Quoi qu’il en soit, on devrait vite en savoir plus, la réunion entre Roland Romeyer, Bernard Caïazzo et Christophe Galtier étant prévue ce mardi à partir de 9h à l’Etrat.