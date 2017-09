ASSE : Loïs Diony, ce n’est pas encore ça avoue Garcia

Dans : ASSE, Ligue 1.

En déplacement à Dijon samedi soir, l’AS Saint-Etienne tentera de se relancer après deux matchs consécutifs sans victoire en championnat.

Et ce malgré quelques pépins physiques dans le secteur offensif d’Oscar Garcia. « Malheureusement, Romain Hamouma ne devrait pas être rétabli, a regretté l’entraîneur stéphanois. Il est vrai que pour ce déplacement, les solutions offensives seront plus restreintes. Alexander Söderlund s’est entraîné de manière collective cette semaine, peut-être qu’il intégrera le groupe. » Du coup, Loïs Diony, en difficulté et toujours muet depuis le début de la saison, pourrait être titularisé face à son ancienne équipe.

L’occasion pour l’attaquant de convaincre son entraîneur qui, pour le moment, n’est pas emballé par ses performances. « Nous échangeons beaucoup avec Loïs. Il sait qu’il doit encore travailler collectivement et individuellement pour progresser, a confié Garcia. Nous avons confiance en lui et besoin de ses qualités. Dès qu’il aura trouvé le chemin des filets, tout sera plus facile pour lui. » Rappelons que Diony, recruté pour 10 M€ (bonus compris) cet été, est devenue la recrue la plus chère de l’histoire de l’ASSE.