ASSE : Les Verts refusent une grosse offre pour un titulaire

Dans : ASSE, Mercato, Premier League.

Arrivé sur la pointe des pieds, Kevin Malcuit s’est progressivement imposé au poste de latéral droit, au point de devenir le grand animateur de ce couloir depuis un an et demi.

L’ancien niortais possède un apport offensif de premier choix, et cela n’a pas échappé aux recruteurs européens. En effet, Le10 Sport annonce que West Ham a formulé une offre ferme pour recruter le Franco-Marocain. La direction stéphanoise a immédiatement répondu par la négative, l’idée de vendre un titulaire au sein de la solide défense des Verts étant totalement hors de question. Néanmoins, les clubs anglais ont Kevin Malcuit dans le viseur, et cela pourrait devenir dangereux à l’avenir, même si on parle plus du mercato estival, que des derniers jours du mois de janvier.