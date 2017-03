ASSE : Les Verts ont un sacré client en stock pour remplacer Ruffier

Dans : ASSE, Ligue 1.

Grâce à Stéphane Ruffier, l'AS Saint-Etienne a souvent limité la casse ces dernières saisons, le gardien de but des Verts tenant la baraque. Mais comme chaque saison, le nom de Ruffier va rapidement être annoncé dans quelques autres clubs, le portier de l'ASSE suscitant bien des convoitises. Quoi qu'il en soit, les dirigeants stéphanois ont ce qu'il faut en stock pour éventuellement succéder à Stéphane Ruffier. Outre Jessy Moulin, qui a déjà fait ses preuves, l'AS Saint-Etienne compte également dans ses rangs Antony Maisonnial, que l'on a vu à l'oeuvre en Ligue 1 cette saison contre Lorient, Moulin ayant été vite expulsé.

Agé de 18 ans, le jeune gardien de but est actuellement retenu en équipe de France U19, et du côté de l'Etrat on estime que cela est tout à fait mérité. Pour son coach chez les Bleuets, Maisonnial a clairement progressé et peut encore viser plus haut. « Son plus gros progrès, c’est dans la maîtrise émotionnelle et sur son rayonnement, c’est-à-dire qu’il a plus d’influence sur les autres joueurs. Sa présence athlétique lui permet d’élargir sa zone d’évolution dans le domaine aérien. Son jeu au pied s’est aussi amélioré. Il doit être capable de prendre des décisions plus rapidement et mieux gérer les face-à-face en influençant les attaquants adversaires. Sans vouloir ressembler à l’autre, il y a un principe de miroir. Il y a, à la fois un ajustement sur la référence que peut être Stéphane Ruffier, et sur son comportement qui est inspirant. C’est légitime et ça doit lui servir en le voyant évoluer », explique, dans Le Progrès, Jean-Claude Giuntini, le sélectionneur des U19 qui compte sur Antony Maisonnial pour l’avenir. Cela tombe bien, l’AS Saint-Etienne aussi.