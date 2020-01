ASSE : Diony réclame toujours son départ de Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

Sous contrat avec l'AS Saint-Etienne jusqu'en juin 2021, Loïc Diony a confirmé qu'il voulait quitter les Verts avant la fin du mercato d'hiver. Mais son prix calme les clubs éventuellement intéressés.

Entre Loïc Diony et les Verts cela n’a jamais été simple et c’est pour cela que l’attaquant souhaite ouvertement profiter de ce marché hivernal des transferts pour trouver un nouveau club. Lié avec l’ASSE jusqu’à la fin de la saison 2021, l’ancien dijonnais estime qu’il est temps pour lui de tenter sa chance sous un autre maillot, même si son prêt à Bristol en 2018 n’a pas été convaincant. Se confiant ce mercredi soir dans L’Equipe, le joueur de 27 ans a été très honnête. « Tant que j'ai le maillot de Saint-Etienne, je donnerai tout pour l'AS Saint-Etienne. Mais je ne m'en suis jamais caché : je veux partir, je l'ai déjà dit publiquement et ça demeure mon souhait. Il reste quelques jours avant la clôture de ce mercato d'hiver. On verra ce qui va se passer », a confié Loïc Diony.

Seul souci, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont pas l’intention de brader leur attaquant, et ils réclameraient près de 3ME pour le céder durant ce mois de janvier. A ce prix-là, l’ASSE n’a pas trouvé le moindre preneur et rien n’indique que cela va changer d’ici le 31 janvier. Alors, le quotidien sportif indique que les dirigeants des Verts pourraient revoir leurs ambitions financières à la baisse, ou même accepter de prêter encore une fois Loïc Diony afin de faire baisser la masse salariale d’un club qui marche financièrement sur des œufs. Mais, l’attaquant a toutefois fait savoir qu’il n’irait pas n’importe où pour un prêt, la Turquie et la Belgique étant notamment citées comme des destinations impossibles pour le joueur de l’AS Saint-Etienne.