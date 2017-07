ASSE : Lemoine échangé, Lorient ne tombe pas dans le panneau

Dans : ASSE, Lorient, Mercato.

Non retenu par ses dirigeants, Fabien Lemoine (30 ans) devrait quitter l’AS Saint-Etienne d’ici la fin du mercato estival.

Comme son prédécesseur Christophe Galtier, le nouvel entraîneur Oscar Garcia ne compte pas sur le milieu de terrain pour la saison prochaine. Une aubaine pour Lorient qui pensait attirer l’ancien Rennais sans avoir à payer un centime. Seulement voilà, le club stéphanois réclame 1 million d’euros pour ce transfert, alors que Lemoine s’était entendu avec le FCL sur un contrat de trois ans. On pensait donc le dossier fermé, jusqu’à la relance de l’ASSE qui a proposé un échange.

Selon L’Equipe, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard voudrait envoyer Lemoine en Bretagne et obtenir la signature de Mattéo Guendouzi (18 ans). Mais cette fois, c’est le président lorientais Loïc Féry qui s’est opposé à cette opération. Et pour cause, le jeune Merlu, certes peu utilisé la saison dernière (8 apparitions en L1), a montré un potentiel intéressant dans l’entrejeu. Sa technique, son activité et son volume de jeu lui permettront sûrement de percer. Du coup, le patron de Lorient sait que l’ancienne pépite du Paris Saint-Germain pourrait valoir cher d’ici quelques années. En tout cas plus que le million d’euros réclamé pour Lemoine.