ASSE : Le derby contre l’OL a métamorphosé un flop de Galtier

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Remonté contre son secteur offensif en première partie de saison, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Christophe Galtier n’a rien à reprocher à ses attaquants après la victoire contre l’Olympique Lyonnais (2-0) dimanche.

Au contraire, le coach des Verts n’est pas avare en compliments, notamment lorsqu’il commente la prestation d’Alexander Söderlund. Régulièrement critiqué depuis son arrivée en janvier 2016, le Norvégien a réalisé l’un de ses meilleurs matchs sous le maillot stéphanois. A l’origine du but de Kévin Monnet-Paquet et passeur décisif pour Romain Hamouma, l’ancien joueur de Rosenborg, qui revenait de blessure, a bluffé Galtier.

« Je ne pouvais pas faire jouer Alex à Auxerre avec le risque de disputer 120 minutes. Je voulais le titulariser dans le derby et j’ai préféré qu’il effectue une semaine complète d’entraînement. Il a réalisé un très bon match en étant impliqué sur les deux buts, s’est réjoui le technicien. Il montre aussi beaucoup plus de choses à l’entraînement en ce moment et semble être libéré. Sur ce match-là, j’ai en effet retrouvé le vrai Alex : celui qui chasse, harcèle, pèse sur la défense et tient le ballon pour faire remonter le bloc équipe. » Söderlund à son meilleur niveau, il était temps ! Reste à savoir si son corps le laissera enchaîner les matchs.