ASSE : La Juventus, Veretout ne s'y intéresse même pas

Prêté par Aston Villa à l’AS Saint-Etienne, Jordan Veretout (23 ans) a réalisé une première partie de saison plutôt encourageante. A tel point que la Juventus Turin penserait à le recruter.

Une folle rumeur dont le milieu de terrain n’a pas entendu parler avant de répondre au Progrès. « Un intérêt de la Juventus ? Je ne suis pas au courant, vous me l’apprenez », a réagi l’ancien Nantais. Conscient qu’il s’agit probablement d’une fausse information, Veretout préfère ignorer ce bruit de couloir et se concentrer sur la suite de la saison chez les Verts.

« J’ai eu un coup de moins bien fin novembre début décembre, a reconnu le Stéphanois. On venait d’enchaîner pas mal de matchs. Juste avant la trêve, je pense, malgré tout, que j’étais bien revenu. Cette coupure de dix jours m’a permis de récupérer. Aujourd’hui, je me sens bien. A moi de me remettre en action pour débuter l’année. »

Le bilan de Veretout à mi-saison

« Je suis assez content de mes six premiers mois en vert même si je sais que je peux encore faire mieux, a-t-il analysé. J’ai beaucoup de progrès à faire. Je connais les domaines sur lesquels je dois travailler pour être un meilleur joueur. J’écoute les conseils que l’on me donne et je fais le maximum sur le terrain. » Et qui sait, peut-être qu’un jour la Juve s’intéressera vraiment à Veretout.