Finalement rentré en Italie, où il a signé à l'Atalanta Bergame ce mardi, Anthony Mounier n'aura jamais joué sous les couleurs de l'ASSE, malgré l'officialisation de son arrivée la semaine dernière. Pas le bienvenu chez les Verts, et notamment du côté des supporters pour son attirance pour le rival lyonnais, le milieu offensif de 29 ans a cassé son prêt d’un commun accord avec Saint-Etienne. Le club vient d'ailleurs de s'exprimer sur ce transfert hivernal raté...

« Cette décision a été prise dans l’intérêt de toutes les parties, notamment et surtout parce que le joueur peut rejoindre un club à la hauteur de ses attentes sportives. L’ASSE et Anthony Mounier tiennent également à démentir certaines informations et précisent que toute l'équipe et les membres du staff ont parfaitement accueilli le joueur qui les remercie et leur souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Même si le premier choix d’Anthony Mounier a été de faire face, l’intégrité physique et morale du joueur a constitué l’une des principales préoccupations de l’ASSE. Face aux importantes échéances qui l’attendent, dont le derby programmé ce dimanche, le club a aussi voulu maintenir un contexte pacifié. L’ASSE remercie Anthony Mounier pour son comportement et la sérénité avec laquelle il a su, avec son entourage, gérer la situation », a expliqué, sur son site, le club du Forez, qui clos donc le dossier Mounier en apaisant tant bien que mal les tensions.