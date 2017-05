ASSE : L'étonnant aveu de Loïc Perrin sur le futur entraîneur

Dans : ASSE, Ligue 1.

Ce dimanche, Christophe Galtier sera pour la dernière fois sur le banc de l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard à l'occasion de l'ultime sortie des Verts à domicile. L'émotion sera évidemment très grande pour l'entraîneur de l'ASSE, mais également pour plusieurs joueurs qui savent ce qu'ils doivent à Christophe Galtier. Parmi eux, Loïc Perrin, l'emblématique capitaine de l'AS Saint-Etienne, dont la carrière a pris de l'ampleur sous les ordres du coach qui s'apprête à partir.

Joueur légendaire de l'ASSE, Loïc Perrin est une voix qui compte dans le vestiaire stéphanois. Et cela pourrait donc lui permettre d'avoir quelques infos exclusives au moment du choix du futur entraîneur des Verts. Mais à priori ce n'est pas du tout le cas. « Si j’ai donné mon avis pour le successeur ? Je m’y intéresse, oui, évidemment. J’ai demandé à Dominique Rocheteau où ils en étaient. Mais pour l’instant, c’est encore trop tôt. Une fois que la saison sera terminée pour tout le monde, les dirigeants vont aller très vite, je pense, avoue, dans Le Parisien, Loïc Perrin, qui ne sait donc rien sur l’identité du futur entraîneur, mais a conscience de ce que l’ASSE laisse filer avec le départ de Galtier. On sait ce qu’on perd, pas ce qu’on va retrouver. On attend le nom du futur entraîneur. Tout ce qui a été fait par Christophe a été bien fait. Après, du changement, ça peut aussi apporter un regard différent au club. »