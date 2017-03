ASSE : L'AS Saint-Etienne dément une brouille Galtier-Romeyer

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vendredi, un site de supporters de l'AS Saint-Etienne affirmait que le point de non-retour était atteint entre Roland Romeyer et Christophe Galtier, et que le co-président de l'ASSE et son entraîneur ne s'adressaient presque plus la parole, les deux hommes étant opposés sur plusieurs sujets. De quoi forcément inquiéter les fans des Verts alors que le sprint final est lancé pour une place en Europa League.

Mais, voyant que cette rumeur commençait à prendre de l'ampleur, le club a fait savoir que tout cela n'était qu'une pure invention de ce site, et que tout allait pour le mieux entre Roland Romeyer et Christophe Galtier. Et histoire de donner du poids à son démenti, l'AS Saint-Etienne a indiqué que ce samedi, l'entraîneur de l'ASSE et son épouse seront les invités du président des Verts à une petite fête que donnera ce dernier à titre privé dans son domicile. De quoi éteindre une bonne fois pour toutes ces rumeurs sur des dissensions à l'AS Saint-Etienne.