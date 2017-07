ASSE : Garcia propose un buteur espagnol aux Verts

Dans : ASSE, Mercato.

Pour le recrutement de Saint-Etienne, c’est actuellement le calme plat et cela inquiète forcément.

Dominique Rocheteau a un œil sur Loïs Diony, mais la gourmandise de Dijon, qui réclame au moins 10 ME et espère des offres anglaises, a de quoi refroidir les ardeurs stéphanoises. Résultat, c’est une nouvelle fois Oscar Garcia « himself » qui a un attaquant à proposer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un joueur totalement méconnu en France.

Selon la presse espagnole, Fran Sol est l’heureux élu, lui qui s’est montré à son avantage sous le maillot de Willem II Tillburg la saison passée, avec 10 buts inscrits. Cet attaquant espagnol de 25 ans formé au Real Madrid est sous contrat jusqu’en juin 2019 avec le club néerlandais, et est estimé à 2,5 ME, soit largement plus dans les cordes des dirigeants des Verts. Reste aussi à savoir, dans ce début de saison compliqué entre le nouvel entraineur et ses supérieurs, si son idée sera suivie jusqu’au bout.