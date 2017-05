ASSE : Galtier s'en va, Herbin est cash

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le départ de Christophe Galtier de son poste d'entraîneur de l'ASSE semble désormais acquis ou presque. Car si le coach des Verts a démenti avoir fait son choix, il a implicitement reconnu vendredi soir qu'il se pourrait bien que le ASSE-PSG du week-end prochain soit son dernier match sur le banc de Geoffroy-Guichard. Alors, au moment où les rumeurs circulent sur l'éventuel successeur de Christophe Galtier, Robert Herbin, légendaire entraîneur des Verts, a évoqué ce sujet dans Le Progrès.

Pour le Sphinx, le départ de Galtier n'est pas une nouvelle particulièrement effrayante pour l'AS Saint-Etienne, même si la situation des Verts n'est pas glorieuse. « Vous me dîtes que Christophe Galtier risque de s’en aller. Je ne sais pas quoi en penser. À Nice, Puel a laissé un héritage qu’a repris Favre et les résultats suivent. À Saint-Étienne, le recrutement n’a pas été judicieux, et les jeunes qui sortent du centre de formation ne sont pas légion. L’avenir n’est pas clair… », explique Robert Herbin, qui n’est visiblement pas d’un optimisme débordant concernant l’AS Saint-Etienne.