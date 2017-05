ASSE : Galtier lâche ses premiers mots après l'annonce de son départ

Dans : ASSE, Ligue 1.

Réagissant sur le site de l’AS Saint-Etienne à l’annonce de son départ en fin de saison, alors qu’il lui restait un an de contrat, Christophe Galtier n’a que des bonnes choses à dire sur son long passage sur le banc des Verts.

« Diriger l’ASSE pendant plus de sept ans a été un honneur et une fierté. Je remercie l’ASSE de m’avoir permis de grandir en tant qu’entraîneur. Je me suis reconnu dans les valeurs du club et de ses supporters. Je remercie Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de m’avoir fait confiance. Je remercie bien sûr tous les joueurs et les membres de mon staff sans lesquels cette merveilleuse aventure n’aurait pas été possible. Je remercie aussi tous les supporters pour leur soutien et pour avoir encouragé l’équipe à repousser ses limites », a confié Christophe Galtier, qui devrait désormais rebondir, à priori, loin de la Ligue 1.