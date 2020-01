ASSE : Une recrue surprise - et pas chère - en L2 au mercato ?

Dans : ASSE.

L’AS Saint-Etienne a ciblé un renfort possible au poste d’arrière gauche. Il s’agit du latéral de Châteauroux Christopher Operi, qui va être bradé par le club de Ligue 2.

Une retouche hivernale en défense à Saint-Etienne, c’est à l’étude pour Claude Puel, qui voit bien que son équipe a piqué du nez au mois de décembre, et cherche à apporter une touche de fraicheur à son groupe. C’est ainsi que les Verts se sont mis sur les rangs pour le recrutement de Christopher Operi, annonce RMC. Ce latéral gauche arrive à l’approche de la fin de son contrat avec Châteauroux, puisqu’il est d’ores et déjà libre de discuter avec la formation de son choix, et sera gratuit en fin de saison. Un départ avec quelques mois d’avance permettrait au club de Ligue 2 de récupérer un peu d’argent, et aux impatients de trouver leur bonheur.

A 22 ans, l’Ivoirien est un joueur utilisé régulièrement à la Berrichonne, et son apport offensif aurait séduit l’organigramme des Verts de longue date. L’été dernier, avant de faire signer Miguel Trauco, l’ASSE suivait déjà Operi, en compagnie de Lille. Le Péruvien avait finalement rejoint le Forez, pour compléter un couloir gauche qui semblait plutôt complet avec Gabriel Silva. Mais il faut croire que les dirigeants de l’ASSE ne sont pas convaincus par les performances des deux joueurs, et cherchent une bonne affaire au mercato tout en préparant l’avenir.