ASSE : Galtier l’avoue, il ne voulait plus de Mounier

Dans : ASSE, Mercato.

Présent ce mardi en conférence de presse, à la veille du 16e de finale de Coupe de France à Auxerre, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Christophe Galtier n’a pas échappé à la question au sujet d’Anthony Mounier.

Arrivé en prêt en provenance de Bologne cet hiver, l’ancien Lyonnais a dû repartir en Italie. En cause, la colère des supporters qui n’ont pas oublié d’anciennes déclarations du milieu offensif, beaucoup moins fan des Verts il y a quelques années… Un scénario peu flatteur pour l’ASSE. Mais face aux journalistes, Galtier a assumé la décision du club stéphanois qu’il approuve totalement.

« La situation concernant Anthony Mounier n’est agréable pour personne. C’était la bonne décision, certaines fois il ne faut pas avoir honte de faire un pas en retrait, a expliqué le technicien. Mais je tiens à préciser qu’Anthony a été très bien accueilli par l’intégralité du vestiaire et du staff. C’est un joueur de qualité et je suis certain qu’il trouvera un projet à la hauteur de ses attentes. Il ne faut pas que la famille se divise. Nous devons tous nous concentrer sur les nombreuses prochaines échéances. » Rappelons que Mounier a déjà rebondi en prêt à l’Atalanta Bergame.