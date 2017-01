ASSE : Anthony Mounier attendu ce jeudi pour signer

Dans : ASSE, Mercato, Serie A.

Hors du coup à Bologne cette saison, Anthony Mounier va revenir en France pour tenter de relancer sa carrière.

L’ancien joueur de Lyon et de Montpellier va être prêté avec option d’achat à Saint-Etienne, et est attendu ce jeudi pour passer sa visite médicale et signer son bail pour les six prochains mois, annonce Gianluca Di Marzio. Une recrue qui permettrait aux Verts de compenser la longue absence d’Oussama Tannane, qui en a fini avec sa saison en raison d’une pubalgie, même si ça ne règle pas le problème de l’avant-centre. Autre problème à venir, celui de l’accueil que recevra Anthony Mounier, formé à Lyon et fan déclaré de l’OL, et qui a déjà tenu quelques propos peu amènes envers l’ASSE ces dernières années, notamment quand il était sous le maillot niçois.