ASSE : A 22 ans, il veut marquer les esprits à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Titulaire ce dimanche face à Dijon, Ole Selnaes représente le renouveau du milieu de terrain stéphanois, alors que Christophe Galtier a mis des joueurs comme Clément, Corgnet ou Lemoine sur la touche depuis le début de la saison. Le Norvégien, très à l’aise balle au pied, peine toutefois à prendre son envol alors qu’on lui prédisait une grande saison, après son arrivée en janvier 2016 dans le Forez. Sacré meilleur joueur du championnat de Norvège avant de partir, Selnaes sait qu’il suscite beaucoup d’attente chez les supporters. Et si son profil intéresse déjà plusieurs clubs européens, il entend bien faire d’abord ses preuves à l’ASSE, sur le terrain comme en dehors.

« C’est de mieux en mieux, c’est la première fois que je quittais la Norvège. Je sens que j’apprends beaucoup, c’est une très bonne expérience parce qu’en France tout est tellement différent que ça soit la culture, les personnes… Je sens que je me développe beaucoup à la fois en tant que footballeur mais également personnellement en dehors du terrain. J’apprends de nouvelles choses chaque jour ce qui est très bon pour moi. Je pense que je peux encore beaucoup progresser en tant que joueur parce que je n’ai que 22 ans et que je me sens de mieux en mieux au fur et à mesure que le temps passe. Je veux être un joueur important ici, après on ne sait jamais mais actuellement je pense seulement à ma progression avec Saint-Étienne », a confié l’ancien de Rosenborg sur le site spécialisé Nordisk Football.