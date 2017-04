Rennes : Mubele savait qu'il allait marquer contre l'OL

Dans : Rennes, Ligue 1, OL.

Après avoir été sérieusement secoué, le Stade Rennais a réussi dimanche à arracher un point contre l'Olympique Lyonnais. Et c'est Firmin Mubele, entré en toute fin de première période à la place de Morgan Amalfitano qui a marqué le but de l'égalisation bretonne en toute fin de match. Revenant sur cette réalisation, l'attaquant international congolais de 22 ans n'a pas semblé plus étonné que cela. Car Mubele l'a confié après le match contre l'OL, il savait qu'il allait marquer ce but à Anthony Lopes.

« Je savais que j’allais marquer, ça m’arrive souvent de sentir ce genre de chose (...) Je suis capable de tirer des deux pieds, et quand j’ai vu le ballon partir, je me suis dit que ça allait être bon. Ce n’était pas facile contre Lyon, surtout à dix contre onze. Mais on a quand même fait 1-1, c’est bien pour nous », a expliqué Firmin Mubele, que le Stade Rennais est allé chercher à Al Ahli au dernier jour du récent mercato hivernal. Une bonne pioche pour la formation de Christian Gourcuff.