Rennes veut enfoncer l'OL, Le Fée est direct

Dans : Rennes.

Par Claude Dautel

Pas vraiment à la fête en Ligue 1, le Stade Rennais s'est refait une santé en battant le Panathinaïkos (3-1) en Europa League. L'Olympique Lyonnais ne doit pas compter sur un coup de faiblesse.

Pour tenter d’enfin gagner sa première victoire de la saison en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se déplace dimanche au Roazhon Park, où Bruno Genesio a le désir de faire des misères à son ancien club. Pour l’entraîneur de Rennes, il s’agit plus d’abord et surtout de renouer avec la victoire en Championnat. Car si le club breton va bien en Europe, il faut remonter au 1er octobre pour retrouver une trace d’un succès en L1, c’était contre Nantes à domicile (3-1). Si à l’OL la crise est permanente et totale, du côté du Stade Rennais un échec face à Lyon pourrait commencer à agacer les dirigeants. Car la 11e place actuelle n’est pas celle attendue, et face à la lanterne rouge lyonnaise, ce sera trois points sinon rien. Se confiant dans Ouest-France, Enzo Le Fée ne tourne pas autour du pot, le milieu de terrain ne voyant aucune excuse avant cette affiche.

Rennes n'a aucune excuse contre l'OL

Même si cette saison ce Rennes-OL n’est pas du tout une rencontre du haut de tableau, et que la formation bretonne a joué jeudi là où l’OL a eu toute la semaine pour se préparer, Enzo Le Fée est droit dans ses bottes. « On se souvient de ce qui s’était passé contre Strasbourg, après notre victoire au Pana… Il faut apprendre de nos erreurs. Même si Lyon est lanterne rouge, c’est un très beau défi que l’on doit relever dimanche. Il y a beaucoup le mot caractère qui ressort, parce que c’est ce qui nous manque actuellement en championnat. Il nous faut absolument enclencher une série, le foot est souvent dicté par ça. On la sent moins quand on gagne, et quand on fait moins d’erreurs, parce qu’on sent qu’on est solide et que les efforts sont payants, après c’est plus facile d’en faire », prévient Enzo Le Fée, qui souhaite que le Stade Rennais enchaîne les victoires pour réellement lancer une saison encore chaotique.