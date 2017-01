Dans : Rennes, Ligue 1.

Afin de moderniser le football, le responsable du développement technique de la FIFA, Marco van Basten, a proposé quelques nouvelles règles.

L’une des plus surprenantes concerne le hors-jeu, que le Néerlandais souhaite tout simplement supprimer. « Sans la règle du hors-jeu, il y aurait plus de possibilités pour les attaquants et plus de buts », a-t-il expliqué. Autant dire que la proposition n’emballe pas grand monde, et surtout pas Christian Gourcuff.

« C'est la pire connerie que j'ai pu lire depuis longtemps et pourtant j'en lis pas mal, a réagi l’entraîneur du Stade Rennais en conférence de presse. C'est une connerie incommensurable ! On revient au temps de la soule, village contre village et à l'époque ça se terminait avec des morts. Le hors-jeu, c'est la manifestation de l'intelligence. Il n'y a plus d'esprit collectif si on enlève le hors-jeu. Le hors-jeu est une règle fondamentale, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris au foot. » Légende du football néerlandais, Van Basten appréciera...