TV : EAG-PSG au niveau du Clasico Real-Barça grâce à Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1, EAG.

On ne sait pas encore si Unai Emery titularisera Neymar ce dimanche soir au Roudourou contre Guingamp, mais le Brésilien figure bien dans le groupe du Paris Saint-Germain et cela suffit pour faire de ce Guingamp-PSG un événement footballistique planétaire. Car si sur le papier cette affiche est plutôt classique, les débuts du joueur le plus cher du monde sous le maillot du Paris Saint-Germain ont un effet direct sur l'attractivité mondiale de notre championnat.

Le match de Neymar et de ses coéquipiers à Guingamp sera en effet diffusé dimanche en direct dans 183 pays, 49 diffuseurs ayant acheté les droits pour donner ce EAG-PSG en live. Et si l'on compare avec les plus belles affiches de la planète, on est au niveau d'un clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, rien que cela. En tribune de presse, plusieurs centaines de demandes sont arrivées, mais le club breton ne pourra accueillir que 90 journalistes, 31 photographes ayant été autorisés à prendre place autour du terrain. Deux chaînes brésiliennes sont même installés à Guingamp et relateront toute cette journée en direct. Le show Neymar ne fait que commencer !