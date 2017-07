PSG : Yuri Berchiche autorisé à se rendre à Paris pour signer !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La première recrue du Paris Saint-Germain devrait se nommer Yuri Berchiche. Le défenseur de la Real Sociedad a été officiellement autorisé par son club à se rendre à Paris pour passer sa visite médicale et se mettre d’accord avec le club de la capitale. Joueur suivi par Unai Emery de longue date, l’Espagnol de 27 ans sort d’une belle saison avec le club basque, avec qui il a été élu meilleur latéral de Liga. Une offre de 15 ME a été effectuée par Paris, et celle-ci a été acceptée par le président du club de San Sebastian, comme ce dernier l’a confié en conférence de presse.

« Aujourd'hui, nous avons reçu une offre écrite du PSG pour Yuri. Il est autorisé à passer sa visite médicale. De toutes les offres que nous avons reçues, c'était la plus intéressante. Et selon ses agents, le joueur est disposé à signer là-bas. Nous ne pouvons pas retenir les joueurs quand nous recevons des offres aussi conséquentes et nous l’avons autorisé à y aller », a expliqué Jokin Aperribay, qui attend désormais le bouclage de ce transfert pour les prochains jours.