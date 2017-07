PSG : Une destination moins sexy que prévu pour Matuidi ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

A un an de la fin de son contrat, Blaise Matuidi se pose clairement la question de son avenir à Paris. Il ne sera pas retenu par ses dirigeants, mais n’est pas non plus poussé vers la sortie par Unai Emery. C’est plutôt Mino Raiola qui serait favorable à un transfert. L’agent bien implanté au PSG l’aurait bien vu revêtir le maillot de la Juventus, mais le club piémontais a d’autres priorités. Résultat, cette situation a attiré du beau monde, notamment en Angleterre où José Mourinho aimerait bien bénéficier de son expérience et son abattage pour Manchester United.

Mais pour le moment, selon HITC, une seule équipe serait prête à aligner les 20 ME demandés par le PSG, et il s’agit d’Everton. Si la formation de Ronald Koeman a déjà fait un grand coup en faisant signer Wayne Rooney, le départ de Romelu Lukaku fait tout de même très mal aux ambitions des Toffees, qui se contenteront de l’Europa League, dont ils disputeront le troisième tour préliminaire la semaine prochaine. Si l’ancien stéphanois peut clairement s’y retrouver en ce qui concerne le contrat ou le salaire, les chances d’ajouter un titre à son palmarès en rejoignant le club de Liverpool sont tout de même minces.