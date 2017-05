PSG : Trapp déjà à vendre au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Outre ses entraîneurs, le Paris Saint-Germain, version Nasser Al-Khelaifi, semble également avoir la bougeotte concernant ses gardiens de but. Et Kevin Trapp, recruté l'été 2015 à Francfort, pourrait bien l'apprendre à ses dépens. En effet, si l'on en croit L'Equipe, le portier allemand n'a pas réellement convaincu les dirigeants du PSG, notamment lors des matches décisifs, et son avenir pourrait s'inscrire loin de Paris, un peu comme Salvatore Sirigu, qu'il a remplacé dans les buts du club de la capitale.

Et comme Alphonse Aréola n'a pas non plus réussi à prouver qu'il était en mesure d'être le numéro 1 du PSG, les choses devraient évoluer. « Paris ne fermerait pas la porte à un éventuel acquéreur de Kevin Trapp, sous contrat jusqu'en 2020. L'Allemand, vingt-six ans, n'a pas donné entière satisfaction à sa direction. Emery, s'il reste en fonction, aimerait recruter un gardien d'envergure internationale », affirme le quotidien sportif. Samedi, le nom de Jan Oblak, le gardien de but de l'Atlético Madrid avait été évoqué pour le Paris Saint-Germain, mais la concurrence devrait être rude, le portier slovène plaisant à d'autres très gros clubs.