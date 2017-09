PSG : Tout le monde va exploser devant la MCN savoure Meunier

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire la saison dernière, Thomas Meunier est désormais la doublure de Dani Alves au Paris Saint-Germain. Mais l’international belge garde l’espoir de s’imposer dans un club où il a vu débarquer Neymar et Kylian Mbappé au mercato. Interrogé par Téléfoot sur la nouvelle attaque du club de la capitale, l’international belge avoue qu’à ses yeux, il s’agit désormais de la meilleure attaque d’Europe. « Cette année, nous avons tout en mains pour exploser et aller le plus loin possible en Ligue des Champions » a-t-il confié avant d’évoquer la MCN.

« En ce moment, oui, c’est le meilleur trio et plus que tout. Edinson Cavani est le Inzaghi des temps modernes. Neymar apporte une plus-value et un show à lui tout seul. Et Mbappé, en deux entraînements, il a mis tout le monde d’accord. Il peut viser le ballon d’or dans trois ou quatre ans. Quand on les voit ensemble, on sent qu’ils ont des trucs que les autres footballeurs n’ont pas ». Brillant face à Metz puis sur la pelouse du Celtic, le trio d’attaque du PSG est attendu face à un adversaire d’un niveau plus important désormais. La confirmation est donc attendue dès ce dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais…