PSG : Successeur de Maxwell ? Cet Algérien réclame le jackpot

Dans : PSG, Mercato.

De moins en moins présent dans les rotations d’Unai Emery au Paris Saint-Germain, Maxwell (35 ans) se dirige vers un départ en fin de contrat en juin prochain.

Il faut donc s’attendre à voir le club francilien recruter un latéral gauche cet été. Ce qui explique les premières rumeurs en provenance d’Italie. Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG suivrait toujours le défenseur de Naples Faouzi Ghoulam (26 ans). Lié au Napoli jusqu’en 2018, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne ne se contenterait pas des 2 M€ de revenus annuels proposés par ses dirigeants, rapporte le Corriere del Mezzogiorno.

Pour prolonger, l’international algérien en veut plus. Dans ces conditions, l’actuel troisième de Serie A aurait décidé de vendre Ghoulam lors du prochain mercato. Une bonne nouvelle pour Paris et pour les autres clubs intéressés, Manchester United, l’Atlético Madrid et le Bayern Munich étant également sur le coup.