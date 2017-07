PSG : Simone Rovera relance le feuilleton Verratti

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Engagé dans un bras de fer avec le Paris Saint-Germain dans l'idée de rejoindre le FC Barcelone durant ce mercato estival, Marco Verratti s'est ravisé le week-end dernier. Mais ce n'est que partie remise ?

Depuis la fin de saison dernière, l'agent de Marco Verratti accumule les sorties médiatiques du côté du club de la capitale française. Dans l'objectif de faire craquer la direction francilienne, Donato Di Campli a même ouvertement critiqué la stratégie estivale de Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien publié dans le Corriere dello Sport vendredi dernier. Son agent étant allé trop loin, l'international italien a dû s’excuser dans une vidéo officielle avant de continuer sa route à Paris. Mais ceci ne l'engage en rien pour la suite de son mercato, d'après les dires de Simone Rovera.

« Perdre Verratti serait grave au niveau de l’image et au niveau footballistique pour le PSG. C’est l’un des meilleurs milieux au monde et le PSG a basé sa stratégie de communication en partie sur lui. Officiellement Verratti n’a jamais dit qu’il souhaitait quitter le PSG. C'est son agent qui gère toute la communication dans cette histoire, mais c'est rare de voir un joueur qui n'est pas d'accord avec le travail de son agent. La vidéo d'excuse ? C'est vrai que Marco a pris les distances par rapport à ce que son agent avait dit. Mais cette interview de Di Campli était une grave erreur de communication. Et Marco devait calmer le jeu. Au final ça devrait calmer l'histoire pour quelque temps, mais je ne suis pas sûr que ça soit la fin du feuilleton. Tout ce que fait Di Campli est en théorie dans l‘intérêt de Marco. S'il n'est plus d'accord avec lui, il peut s'en séparer, mais je ne pense pas que ça va arriver. Concernant cet été, la vraie chose que l’on pourrait reprocher à Verratti, c’est la photo avec le journal espagnol. S’il reste à Paris, c’est un joueur de football professionnel qui souhaite gagner la Ligue des Champions et aller à la Coupe du Monde donc je ne vois pas pourquoi il ne donnerait pas le meilleur de lui-même », a lâché, sur le site Paris Team, le journaliste italien, qui laisse entendre que Verratti a calmé le jeu et est prêt à tout donner pour Paris, tout en gardant un oeil sur un possible transfert à Barcelone.