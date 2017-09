PSG : Si Emery échoue encore, Nasser a déjà choisi Zidane !

Dans : PSG, Ligue 1.

Daniel Alves, Neymar, Kylian Mbappé… Avec ces recrues, on peut dire que le Paris Saint-Germain a mis le paquet pour atteindre son objectif.

Plus que jamais, Nasser Al-Khelaïfi rêve de voir son capitaine Thiago Silva soulever le trophée de la Ligue des Champions. A tel point que le président du club francilien ne supporterait pas un nouvel échec d’Unai Emery. D’après OK Diario, le PSG penserait déjà à éjecter son entraîneur si ce dernier ne parvenait pas à remporter la C1 cette saison. Et le patron parisien aurait même un nom en tête pour l’éventuelle succession d’Emery, à savoir Zinédine Zidane !

Rien d’étonnant puisque le Français a remporté les deux dernières éditions de la LdC avec le Real Madrid. Mais comme le média espagnol le souligne, il sera très difficile d’arracher Zidane aux Merengue. Adulé à Madrid, le champion du monde 1998 est aussi le chouchou du président Florentino Pérez qui l’a prolongé jusqu’en 2020 cet été. Quoi qu’il en soit, Emery sait à quoi s’attendre s’il ne ramène pas la coupe aux grandes oreilles à Paris...