PSG : Riolo et Ménès sont d’accord sur un mauvais choix d’Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

La concurrence fait comme souvent rage au PSG, et les compositions changement régulièrement du côté d’Unai Emery. Contrairement à l’époque Laurent Blanc, où le 11 de départ était pratiquement connu à l’avance, le technicien espagnol fait tourner, également dans son milieu à trois. Toutefois, le choix de titulariser Adrien Rabiot en sentinelle devant la défense a fait l’unanimité contre lui, du mois aux yeux des consultants. Rarement sur la même longueur d’ondes, Pierre Ménès et Daniel Riolo ont convenu qu’installer le jeune parisien aussi bas l’empêchait de porter le danger et de faire des actions décisives, comme il sait si bien le faire habituellement.

Rabiot en sentinelle c'est du gâchis — Pierre Ménès (@PierreMenes) 24 janvier 2017

@PierreMenes sur cette mi temps oui. Pourtant c'est un poste important qu'un joueur de sa classe pour bonifier — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 24 janvier 2017

A noter que Daniel Riolo a tout de même nuancé ce constat, expliquant qu’Adrien Rabiot avait les moyens de faire mieux que sa prestation à Bordeaux, où il a souvent été mis en difficulté par le gros pressing bordelais, notamment avant le repos, à un poste où il avait moins d’espaces que d’habitude.