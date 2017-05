PSG : Remplacer Emery ? Mancini répond et fait une annonce

Dans : PSG, Mercato.

Alors que son nom circule au Paris Saint-Germain pour en faire le remplaçant d'Unai Emery, Roberto Mancini a répondu sans détour à cette rumeur.

Débarqué dans le club de la capitale française en provenance de Séville l'été dernier, Unai Emery a vécu une première saison galère. Malgré un potentiel triplé national, avec le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue en poche avant peut-être la Coupe de France, l'entraîneur espagnol n'a pas séduit. Incapable d'imposer son 4-2-3-1, et coupable d'avoir sombré, avec son équipe, à Barcelone en Ligue des Champions et en Ligue 1, Emery est sur la sellette malgré la confiance de sa direction. Pas étonnant donc de voir que des noms d’entraîneurs circulent ces derniers temps. Et celui de Roberto Mancini figure toujours en bonne place parmi les rumeurs. Mais sans aucun fondement...

« Il n’y a jamais rien eu de concret avec Paris. Le PSG a un grand entraîneur. Comme partout, quand les choses ne vont pas bien, il y a toujours un flottement. C’est le football, mais il n’y a rien eu. Mais cela me fait plaisir parce que le PSG est un grand club avec de grands joueurs », a lancé, sur SFR Sport, l'ancien coach de l’Inter Milan, qui ne souhaite donc pas profiter de la misère d'Emery pour mettre la pagaille au PSG. C'est ça la classe à l'italienne !