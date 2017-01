PSG : Remonté, Riolo explique le joli coup Gonçalo Guedes

Dans : PSG, Mercato.

Après l’arrivée de Julian Draxler, le Paris Saint-Germain s’apprête à finaliser le transfert de Gonçalo Guedes (20 ans) pour 30 millions d’euros.

Ce sont donc deux milieux offensifs qui rejoignent le champion de France cet hiver, alors que la priorité concernait plutôt le poste d’avant-centre. De quoi provoquer quelques interrogations d’autant que le Portugais du Benfica Lisbonne ne pourra pas disputer la Ligue des Champions avec le PSG. Mais cette fois, Daniel Riolo ne fait pas partie des sceptiques et voit les choses à plus long terme.

« Je n'ai pas compris que beaucoup de gens s'interrogent, a réagi le consultant de RMC. J'ai entendu "ce n'est pas la priorité, on ne comprend rien, il y a déjà pleins de joueurs offensifs..." Mais c'est incroyable de réagir dans l'instantanéité comme ça ! La vie du PSG va s'arrêter demain ? Tu fais un recrutement au mercato d'hiver, car tu as l'occasion là et que le mec va être convoité après. Tu le prends là pour ne pas le prendre cet été. »

Le successeur de Pastore ?

« Il ne va pas pouvoir jouer la Coupe d'Europe, mais tu vas le faire travailler et l'avoir dans le groupe avec toi. Il va notamment s'acclimater et se faire à la vie parisienne, a-t-il expliqué. Certes, il ne sera pas titulaire tout de suite, mais on prépare déjà la saison prochaine. On dit qu'il y a pléthore de milieux offensifs ou d'attaquants, mais tu ne sais pas si Pastore va rester, car s'il est toujours blessé il va y avoir un problème. » Très attaché au PSG, l’Argentin ne partira que s’il est poussé vers la sortie.