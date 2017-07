PSG : Recruter Neymar, un « signe de faiblesse » selon le Bayern

Dans : PSG, Mercato, Liga, Bundesliga.

Alors que le Paris Saint-Germain tente actuellement de recruter Neymar, certaines voies du football européen s'unissent pour critiquer cette incongruité du mercato.

Depuis plusieurs jours, le potentiel transfert de Neymar au Paris Saint-Germain fait couler beaucoup d'encre. Si cette transaction, estimée à plus de 500 ME entre le prix du transfert (222 ME), les primes (140 ME) et le salaire (40 ME par an sur cinq saisons), est jugée bénéfique pour le club de la capitale et la Ligue 1 par certains, d'autres n’hésitent pas à dire que ce transfert serait une véritable hérésie. Si Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, le juge comme un risque pour l’économie du football français, Uli Hoeness dit clairement que le PSG montre son vrai visage durant ce mercato.

« C'est plutôt un signe de faiblesse. Si je devais dépenser autant d'argent pour ne rien obtenir en retour, c'est surtout le signe que je n'ai pas bien travaillé en amont. C'est pour ça que je ne pourrai pas être intéressé par un joueur à ce point. Le transfert le plus onéreux n'est pas forcément le meilleur si ce n'est pas celui qui vous apporte le plus. Je pense que nous devons trouver notre propre voie au milieu de ce bassin de requins à 100 ou 200 millions d'euros », a lancé, en conférence de presse, le président du Bayern, qui vient tout de même de casser sa tirelire en recrutant notamment Corentin Tolisso pour 41,5 ME, un transfert record pour le club allemand...