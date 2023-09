PSG ‍: Navas n'en peut plus, il négocie son départ

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Doublure officielle de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas a bien compris que la saison serait longue pour lui au PSG. Il entend y couper court et partir dès le mois de janvier avec déjà une touche solide.

Malgré les critiques, qui viennent autant d’Italie que des supporters du PSG, Gianluigi Donnarumma enchaine les matchs avec le club de la capitale, et est bien parti pour faire toute la saison dans les buts. La présence de Keylor Navas comme deuxième gardien, dans un profil qu’apprécie Luis Enrique, a pu un temps laisser envisager une concurrence de retour entre les deux portiers. Mais il n’en sera rien, et malgré son jeu au pied défaillant, l’ancien du Milan AC est mis en confiance par son entraîneur en enchainant les matchs. De son côté, le portier passé par le Real Madrid a bien compris le message, et il devrait quitter le PSG dès la première occasion. Cet été, il n’avait pas trouvé preneur, malgré des offres en provenance d’Arabie Saoudite. Selon Fichajes, son départ en janvier est désormais envisagé, alors que des premiers contacts ont eu lieu en ce sens.

Le PSG veut un transfert

Keylor Navas devait être titulaire ? pic.twitter.com/LE1sJVvKJx — Mookie (@MookieBarbu) September 15, 2023

Et la destination du gardien du Costa Rica va surprendre, puisque c’est la franchise de Nashville SC qui se penche sur son cas. L’équipe du Tennessee lui promet une place de numéro 1 et forcément un salaire conséquent pour faire son entrée dans la Ligue américaine au sein d’une franchise de milieu de tableau. Selon ESPN, le PSG a déjà fait savoir à Navas qu’il ne s’opposerait pas à son départ, y compris en cours de saison, même si cela pourrait forcer Paris a aller chercher un nouveau gardien pour avoir au moins une bonne doublure à Gigio Donnarumma en vue des matchs de la deuxième partie de saison. Sur le plan financier, malgré la fin proche de son contrat et son âge avancé (36 ans), le PSG table sur un petit transfert pour sceller ce départ d’un joueur arrivé pour 15 millions d’euros à Paris en provenance du Real Madrid en 2019, et après 108 matchs disputés sous le maillot de l’équipe française.