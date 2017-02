PSG : Quand Paris jouera 90 minutes, ça ira mieux

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG, après la victoire à Dijon (1-3) : « Oui c’était un match compliqué, on savait que chez eux ils seraient en place. Et jouer les contres. Ils ont des joueurs habiles devant. Cela a été mieux en seconde période quand on a joué plus juste. On a quand même pas mal tenté, il y avait toujours un pied, une tête pour repousser, le score aurait pu être plus lourd. Des absences ? Oui parfois, il faut travailler cela, être concentrés sur 90 minutes. Dans l’ensemble on a été dominants », a-t-il déclaré sur beIN Sports.